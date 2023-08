Tennis, trevigiani in trasferta: Speronello vince a Pedavena, Covi e Ghedin a Bibione

Marco Speronello a Pedavena vince l’Open n°108. Vittoria in trasferta per SuperMarco che a Pedavena località a lui molto ben congegnale, sia per i campi veloci che per la nota fabbrica, liquida Tommaso Dal Santo in due set col punteggio 6/3 6/2. Terzo posto per Lorenzo Favero dello Sporting Life Center. A Bibione Elena Covi trevigiana con tessera del Green Garden e Nicola Ghedin trevigiano con tessera del Palladio ‘98 si aggiudicano l’Avis Open. Nel maschile Ghedin vince una finale tiratissima con un altro trevigiano Carlo De Nardi del Park di Villorba.

Tornei in corso

Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Sono 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Main draw giunto agli ottavi di finale. Gli orari di gioco di Mercoledì 16, saranno 8 le gare tutte da non perdere. Inizio competizioni dalle ore 16.00. Primo dei tanti derby societari, con Eddy Bottarel tds n° con Andrea Bronca ed il favorito n° 2 il neo vincitore di Visnadello Tommaso Da Rold con Giorgio Minni. Alle 17.30 Silvestrin-Bassan e Bonora-Granzotto; 19.00 Piana-Mazzocco e Rossato-Crestana; 20.30 Silvestri-Martinez e Conte-Frate.

Iscrizioni aperte

Dal 19 al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile fin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. Infine a Motta di Livenza, dal 2 al 10 settembre, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.