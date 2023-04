Domenica 16 aprile la Sezione Menenio Bortolozzi di Treviso e i Campionati Nazionali UNVS 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 16 aprile la Sezione Menenio Bortolozzi di Treviso ha inaugurato i Campionati Nazionali UNVS 2023 organizzando la gara di Golf a Coppie - 1° Trofeo Giulio Marittimi, in collaborazione con Asolo Golf Club nella esclusiva location di Cavaso del Tomba. Le sfide tra gli iscritti, soci UNVS di Treviso e Pordenone e “amici di Giulio”, sono iniziate alle ore 10 con la formula di gioco 18 buche, 4 palle la migliore, stableford, gara a coppie e la segreteria di gara, affidata a Paola Mazadi, ha redatto le classifiche finali per la consegna dei premi ai vincitori. Alla presenza di Lucia e Antonio Marittimi, moglie e figlio dell’indimenticato Giulio, sono intervenuti alla cerimonia di premiazione Beniamino Bazzotti e Patrizia Capuzzo, presidente e vicepresidente della Sezione organizzatrice e Luca Covi, direttore di Asolo Golf Club, che hanno elogiato i valori che il socio ed amico Giulio ha saputo trasmettere, testimoniando innata generosità, intraprendenza e convivenza sociale. L’auspicio del dott. Covi, di dare continuità alla manifestazione dedicata a Giulio Marittimi, è stato immediatamente condiviso dai vertici della Sezione locale i quali, con deroga della Segreteria Generale, hanno consegnato alla famiglia Marittimi il Trofeo UNVS con l’impegno di rinnovare la celebrazione negli anni a seguire. La vittoria del Campionato Nazionale UNVS Golf a Coppie è stata conquistata dalla Sezione di Treviso (20 punti), con l’affermazione dei soci, Campioni Italiani UNVS 2023, Gino Gregoris-Sario Buti, Gaby Hohlweck-Mariluccia Roccaro, Giuseppe Zanatta-Dario Donadel, Carmen Sartori-Mara Brunello, Sergio Zanatta-Orjan Lagercrantz, ed il presidente Bazzotti ha ritirato il Trofeo itinerante che verrà posto in palio alla prossima edizione. UNVS - Ambasciatori dello Sport ha assistito al combattuto successo tra Tarcisio Fattori-Massimo Leotta (Pordenone) e Sario Buti-Gino Gregoris (Treviso), rispettivamente primi e secondi assoluti con 38 e 37 punti. I premi riservati alla prima coppia Lady UNVS sono stati assegnati a Gaby Hohlweck e Mariluccia Roccaro (Treviso). La classifica “amici di Giulio” ha visto salire sul podio, con un solo punto di distacco, le tre coppie contendenti: Adis Sartor-Edda Foltran 1° coppia netto (44 punti), Alessandra Vedove-Fabrizio Maroso 2° coppia netto (43 punti) e Claudio Cenizzi-Mariangelo Foggiato 3° coppia netto (42 punti), mentre il successo per la coppia lordo è stato attribuito a Emanuela e Valerio Gumirato.