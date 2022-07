Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Debutto vincente del pluridecorato mottense Alessandro Battiston. Si è presentato ai suoi compaesani e soci, perfettamente muscolato dopo quasi due anni di cura “Sartori” e di assenza dalle competizioni ufficiali. Lo ha fatto con l’avversario più difficile. Contro Carlo De Nardi il trevigiano Pro più in spolvero, Speronello a parte, era un test davvero probante. De Nardi nei primi 5 games ingiocabile. Dritto a palla da top di categoria e dove il dispendio energetico era tanto. Così dopo aver condotto in vantaggio per 4-1 il primo set, De Nardi calava di mezza tacca l’acceleratore e saliva Battiston. Spettacolo su spettacolo che faceva spellare le mani al pubblico delle grandi occasioni e Battiston non lo deludeva. Solido con tutti i colpi, specie il rovescio, il pupillo di casa rimontava De Nardi, sprecando anche due set ball, ma chiudendo il set con la terza opportunità per 7/5. Il secondo set filava liscio e prima uscita più che positiva. Nella serata di Giovedì Battiston, concedeva il bis con il 2.4 bolzanino Patric Prinoth con un doppio 6/2. Nell’incontro di oggi previsto per le ore 19.00 il giocatore mottense affronterà il trevigiano Mattia Ghedin che sta preparando le valige per gli states. Nemmeno a dirlo che questo sarà il match clou. Ma ce nesaranno altri molto interessanti. Come le due tenniste del park, Iosio. Nicole contro Vignaduzzo ed Emily con Burato, tutte tenniste uscite dalla scuola latisanese che hanno monopolizzato i draw del nordest. Altro derby che apre la giornata odierna è quello tra Sveva Maria Ricci dell’Eurotennis e Alessia Vittoria Landi del park di Villorba. Ad Istrana è iniziato il tabellone di 3^ del 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone sotto la cabina di regia rosa di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Partite di Venerdì con inizio alle 13.00 con il match Voltarel-Garbui. Alle 17 due match femminili Mondin- Zambon e Cavasin-Iannucci. Dalle 18.30 quelli maschili tra la mina vagante Lorenzo Gobbo del Volpago che ha già conquistato 6 vittorie opposto al 3.4 Lorenzo Maria Archenti dell’Eurotennis; a seguire Montana-Bassan e Bordin-Tonicello. A Mogliano torneo giovanile fino al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. Le gare odierne dirette da Lucia Maffei vedono calcare i 4 clay courts sin dal primo pomeriggio. Sono dieci le partite, tutte interessanti che vedono già i protagonisti del tennis veneto in campo. Iniziando dall’under 10 dove si portà ammirare alle 14.00 Nicolas Lyam Basilone. Altro derbyssimo tra i due Lorenzo, Salustri e Di Giusto; uno che ha preso il ramo Eurotennis e l’altro Green Garden entrambi, però che sono usciti dalla Sat moglianese. A Silea torneo di 3^ categoria maschile fino al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Giacomo De Logu. Sono 96 i tennisti iscritti. Si gioca dalle 16.30 con 6 gare in programma. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Sono 11 le tenniste aderenti all’iniziativa che inizieranno a gareggiare dalla giornata di domani alle ore 9. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. I draw più gettonati sono gli over 45 e 55 maschili. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro con 90 iscritti. A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.