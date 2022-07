Poker di Alessandro Battiston che a mezzogiorno in due set liquida Daniele Valentino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Poker di Battiston che sotto il sole cocente si impone per 7/6 6/1 sul 2.3 Daniele Valentino. Dovrà vedersela con Marco Speronello che in mattinata ha regolato per 6/2 6/0 l’altro trevigiano Angelo Rossi. Gli altri quarti vedevano impegnati Matteo Marfia con il bolzanino Erwin Troebinger col quale ha ingaggiato una vera maratona conclusasi per il tennista villorbese con il risultato 6/3 3/6 13/11. Fuori la testa di serie numero 2 Tommaso Dal Santo per mano del bolzanino Matteo Fondriest che si è imposto per 7/6 6/3. Quindi alle ore 18.30 Marco Speronello-Alessandro Battiston e Matteo Marfia-Matteo Fondriest. Per il femminile sempre alle 18.30 Anna Sturmigh-Giulia Sartori e Sofia Antolini-Adele Burato.