Dalle 17 a Motta di Livenza le finali dell'open Antolini-Sartori e Marfia-Speronello

A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto concludono oggi il torneo che vedeva 142 tennisti in lizza. Marco Speronello nella serata di ieri è riuscito a spegnere Alessandro Battiston, ma è servita al tennista montelliano tutta la sua flemma. Ne è uscita una bella partita, durata comunque quasi due ore, durante la quale i tifosi mottensi più in qualche occasione avevano sperato nella vittoria del loro concittadino. Risultato 6/4 6/3 che fa ben sperare per il prosieguo agonistico di Battiston e per il ranking che sembra molto vicino al top dei Pro. L’altra semifinale pomeridiana, ha premiato la tenacia di Marfia che in molti scommettevano l’avesse riposta, dopo le quasi tre ore di gioco snocciolate nella mattinata contro Fondriest. Finale tutta trevigiana tra Matteo Marfia e Marco Speronello che inizierà dopo le 19.00 odierne. L’altra finale rosa andrà in scena alle 17.00 e sarà un derby tra le tenniste del Ct Vicenza Sofia Antolini Vicenza e Giulia Sartori. Ad Istrana si sta chiudendo il tabellone di 3^ del 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile che terminerà il 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone sotto la cabina di regia rosa di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Partite iniziate stamani, con due sessioni alle 9 e alle 20. In serata si affronteranno Canzian-Bortolaso ed il derby tutto eurosporting Archenti-Cattaneo. A Silea torneo di 3^ categoria maschile fino al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Giacomo De Logu. Sono 96 i tennisti iscritti. Si gioca dalle 16.30 con 6 gare in programma. Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Sono 11 le tenniste aderenti all’iniziativa che giocheranno le ultime tre gare dalle ore 16.00 In lizza le ultime quattro Mattiazzi-Dall’Antonia e Zanusso-Boato. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. I draw più gettonati sono gli over 45 e 55 maschili. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro con 90 iscritti. A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.