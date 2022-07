All'Olivera di San Vendemiano alle 17.30 ultimo atto del 2° Memorial Tombacco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Tennis Club Olivera 2° Open Memorial Tombacco condotto da Pierferruccio Ballerini. ompetizione maschile che è iniziata il 24 Giugno che si conclude oggi 8 Luglio dalle ore 17.30. Dotato di un montepremi di 3.000 € questo torneo ha visto al via 102 tennisti e stasera ne rimarrà soltanto, uno. In verità stanno già gioendo in parecchi anche quelli pervenuti ai quarti di finale che iniziando proprio da loro hanno ricevuto almeno un rimborso per l’impegno profuso. Chiaro che la fetta più grossa va, meritatamente ai finalisti. Il winner intasca la cifra a tre zeri mentre il finalista la metà. Al di là dell’aspetto veniale, la kermesse per chi non avesse dubbi, mette di fronte Marco Speronello e Matteo Viola. Speronello a caccia del 91° successo e Viola dopo una pausa di 4 giorni trova un avversario di rango. Non che gli altri non lo siano stati, beninteso, ma non sono mai stati in grado di mettere in discussione l’esito dell’incontro. In questa finale invece, la curiosità è tanta, così come lo spettacolo che verrà sicuramente sciorinato ai numerosi amanti del bel tennis. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le 8 gare odierne si svolgeranno dal tardo pomeriggio, alle 18.00: Corbetta-Frate, De Finis-Lazzari; alle 19 Bevilacqua-Gardin; 19.30 Sommacal-Biasotto ed il match clou per il circolo, dove il beniamino di casa Leonardo Granzotto dopo 3 vittorie cerca il poker. Alle ore 20.30 Bevilacqua-Cella e alle 21.00 Ingravalle-Bazzo e Scola-Zagni. Ad Istrana è iniziato il 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile fino al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone. Inizio gare dalle ore 18.00. Coordinano la competizione Sonia Rossi e Loredana Venturini. A Mogliano torneo giovanile dal 9 al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. A Silea torneo di 3^ categoria maschile dal 9 al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Sono 96 i tennisti iscritti. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12.