Tennis, al via gli Open di 4^ alla Barchessa e a Castelfranco Veneto

Iniziato sabato 20 agosto, a Castelfranco Veneto, l'Open maschile che andrà avanti fino al 4 settembre. Cinque le gare odierne con inizio dalle ore 11. Sono 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Dopo il battage dei blocchi di partenza, cinque i promossi al draw principale di 4^ categoria. Gioele Farina Under 16 del Bassano, il veterano di casa Alberto Lago, Alessandro Marchiori con tessera del Bassano ma di casa nel circolo organizzatore, Gianluca Quarello del Vedelago ed il gioiellino del club castellano Pietro Conte. Comandano il draw di 4^ Stefano Pertile e Massimo Fommei. Teste di serie assolute Nicola Ghedin e Tommaso Dal Santo. Dalle 17 iniziano i botti con il ritorno in campo dell'Under 16 bassanese Gioele Farina e i veterani Risato-Bonora. Non mancherà nemmeno la simpatia in campo, con il "faro" di casa, il veterano Alberto Lago e l’omologo del Caerano Marco Bonetto.

Alla Barchessa di Casale sul Sile partito il torneo di 4^ maschile che si protrarrà fino al 31 agosto. Lunedì il via al tabellone principale diretto da Paolo Borin, Paola Vanin e Nadia Schiavon con 7 gare. Iniziano con un incontro mattutino alle 10.30 Aricò-De Biasi, e la sessione pomeridiana dalle 17 alle 21. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24 agosto. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500 euro. Date di svolgimento: 27 agosto 11 settembre, con iscrizioni entro le ore 12 del 25 agosto fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14 settembre diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.