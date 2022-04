Ottava giornata di gare dell'open al park di Villorba trofeo Vp verniciature

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ottava giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Kermesse condotta da Roberto Marian e Gianfranco Griso. Queste le gare di Venerdì 8. Alle ore 17.30 Canzian-Codello; Draghi-De Antoni; il portacolori di casa Kevin Da Ros con Edoardo Bavato; alle 19 Barone-Hirschler; alle 20 Rignanese-Bortolaso; 20.30 Borcini-Berto e Vittadello-Vedove Fiorese. Alle 21.30 altro derby trevigiano tra Ronchi-Bazzo. Nel main draw dell’Ibi di Padova con 13.000 € Marco Speronello centra la finale e quindi raggiunge il tabellone delle pre-qualificazioni. Vada come vada obiettivo raggiunto. Stasera alle 19.00 si gioca la finale contro il milanese Filippo Speziali. Un giovane dotato di ottima tecnica ed una discreta fisicità muscolare, ma molto veloce che potrebbe impensierire il Super Marco Trevigiano. In effetti sempre con un altro lombardo Fumagalli, Speronello ha dimostrato di soffrire questo tipo di gioco, e, sebbene il suo avversario l’avesse messo alle corde, il trevigiano è sempre riuscito ad uscirne con classe e maestria. Finale che promette scintille. Speziali che ha già vinto il doppio nella serata di ieri, in coppia con il neo acquisto del Plebiscito Federico Bertuccioli. Non ce l’ha fatta il pinturicchio Massimo Bonacina del Villa Guidini che è uscito in semifinale del tabellone di 3^. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria dal 16 Aprile al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.