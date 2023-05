Tennis, a Sernaglia tre gare da seguire tutte con sfaccettature diverse

L'Open di Sernaglia della Battaglia, che si concluderà il 14 maggio, sta iniziando a dare spettacolo. Dal 4 maggio iniziano a calcare i cementi di Via Divisione Julia i top di 3^ che vorrebbero arrivare a contendersi il ricco montepremi con i giganti della seconda categoria. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini.

Gli appuntamenti di giovedì 4 maggio vedranno in lizza dalle ore 16 tre gare di spessore. Alle ore 16.00 derby tutto mestrino. L'Under 16 Edoardo Pezzato del Green Garden di Mestre contro l’Under 18 del Tc Mestre Sebastiano Cecchini. Gioco potente per entrambi dove il giocatore di Via Olimpia abbonda, ma quello di Via Asseggiano è dato in gran spolvero. Da quello che ha fatto vedere all’Open di Este dove ha liquidato ben 3 giocatori di seconda categoria, il borsino pende tutto in suo favore. Alle 17 il vicentino Andrea Albiero sarà opposto al numero due Graziano Battello. Battello non molto conosciuto ai tennisti trevigiani perché satellita nella fascia rivierasca del Nordest, ha un gioco regolare senza grossi picchi. Tutto il contrario di Albiero capace di qualsiasi risultato. Tanta tecnica, fisico lungilineo che supera abbondantemente i due metri, ha nell’incostanza il suo tallone d’Achille. Previsioni che propendono leggermente per Battello, ma la superficie di gioco potrebbe fare la differenza. Alle 20 Lorenzo Maria Archenti, Under 16 dell’Eurosporting di Treviso misurerà le ambizioni di Tommaso Da Rold 3.4 del Visnadello. Quest’ultimo, è un vero gladiatore, e ieri si è reso protagonista di un’autentica maratona liquidando il 3.1 vicentino Marangon. Potrà continuare a stupire. Ad Altivole singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti.

Iscrizioni aperte

Alla San Marco Academy di Resana long rodeo sull’erba naturale. Dal 12 al 14 maggio draw azzurro fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 maggio. A Vedelago dal 13 al 28 maggio torneo di maggio maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 dell'11 maggio. Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18 maggio. Dal 20 maggio al 4 giugno Altivole con il solito cliché. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio