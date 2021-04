Finale tutta trevigiana del torneo dei record di Padova

Alle 13 di oggi, 2 aprile, finalissima tutta trevigiana del torneo dei record a Padova tra Marco Speronello e Nicola Ghedin. Alla manifestazione hanno preso parte ben 630 tennisti. Il match sarà trasmesso in diretta Facebook sul sito 2001 academy pd.

Ad Altivole nell’Open Trofeo Progress Profiles, trionfano i favoriti Matteo Marfia e Kristal Dule. Beatrice Zaffi e Mauro Cenedese hanno concluso le loro fatiche iniziate il primo giorno di Aprile fino a ieri 21. Una maratona di competizioni che non ha riservato grosse sorprese, perlomeno negli esiti delle parti finali.

Il trevigiano Matteo Marfia era dato come favorito ed ha rispettato il pronostico vincendo facile sul suo compagno di club il vicentino Alvise Zarantonello, entrambi giocano con la squadra trentina del Levico. Terzi posti per il giovane giocatore del Tc Padova Jacopo Menegazzo e per l’altro trevigiano dell’Eurotennis Angelo Rossi. Altri players nelle parti alte in evidenza, il giocatore del Castelfranco Nemanja Ignjic che proveniente dal draw di 4^ ha liquidato ben due giocatori di qualità che militano in terza cateoria. Così come ha fatto il maestro del Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti, però partito direttamente dai blocchi di terza.

Nel femminile come già annunciato, grande equilibrio tra la favorita del seeding, la vicentina Kristal Dule e l’udinese Margherita Marcon. Lo spettacolo c’è stato. Tre set tirati che vedevano subito avanti la friulana vincente dell’Open di Bibione chiudere la prima frazione per 6/4. Dule in rimonta per 6/3 rimettendo in pareggio la gara per poi cavalcare l’onda vincente fino alla fine nel long tie-break che la porta a bissare il successo ottenuto anche nel doppio. Terzi posti per la veneziana Vittoria Toffano e per la bolzanina Lisa Marie Sartori. In evidenza nella parte alta del draw di terza l’under 16 del Green garden di Mestre Anais Negrail con tre vittorie. Matilde Ronchi del Park di Villorba nonostante abbia appena lasciato il draw di quarta, ha già dimostrato di poter gareggiare in quello di terza, sulle orme della sorella maggiore Penelope. Anche qui non sono mancate le sorprese con la mina vagante, la bassanese Lucia Di Paola, da neofita ha sbaragliato tutta la concorrenza nel draw di quarta, riuscendo a sconfiggere una giocatrice 3.4 in quello di terza, le fa eco Elena Pagani Cesa under 18 del Park di Villorba, che sebbene sia partita dai blocchi 4.2, ha ottenuto buoni punti nel draw di terza.

La prossima competizione ufficiale approvata dal Coni nazionale è quella giovanile che si svolgerà a Silea dal 1° al 12 di Maggio e riguarderà i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Questo torneo servirà per la qualificazione alla tappa regionale per i campionati nazionali delle relative categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 29/4/21.