Aquaviva di Padova da record con 628 partecipanti, trevigiane le teste di serie

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, Dean Pinezic e Nadia Schiavon sono alle prese con l’inizio del main draw. Inaugura la giornata il match clou tra i due veneziani Daniele Coletto finalista all’Open di Montecchia e Federico Gavardina visto in gran spolvero all’Open del Park dieci giorni fa. Alle 17 entra in campo anche il favorito numero 1 Mattia Ghedin che scalderà i motori con Umberto Rigoni, giocatore vicentino non facile, ma che non dovrebbe impensierire il giocatore trevigiano.

Il fratello Nicola, Ghedin, assieme allo zar Marco Speronello sono i tennisti trevigiani che portano lustro alla Marca in quanto sono i favoriti al torneo dei record in atto all’Aquaviva di Padova con 628 partecipanti e ben 103 Non classificati. A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini.

Tabellone intermedio di terza con ancora tre sbarramenti prima di affrontare il main draw. Avanza Giuliano Franzato dell’Ormelle giunto alla sua terza vittoria, e alle 15.30 l’incontro l’under 18 pordenonese Kevin Stabarin sembra alla sua portata. Gli fa eco il giocatore del Motta Marco Battiston che ha già regolato le ambizioni di due giocatori di 4^ pronti per sgambettare molti giocatori. Oggi infatti alle 14.30 trova Filippo Storer della Barchessa che ha già castigato due giocatori di 3^. Alle 18 Mauro Bortolato del Volpago incrocia l’under 16 del Vacil Sebastiano Buzzatti avanti di ben tre punti in classifica. Interessante lo scontro tra il triestino Gabriel Variano e Tommaso Testa. Due giocatori che fanno viaggiare la palla in modo vorticoso, per la delizia degli astanti.

Dal 1° di Aprile ad Altivole è iniziato consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Con 400 tennisti 3 i courts a disposizione, e draw di 4^ che sta per essere completato.

Al Park di Villorba nella zona Padel 0422 è in svolgimento un Open Nazionale di Padel trofeo Cupra Borsoi, per giocatori maschili e femminili con il montepremi di 500€.