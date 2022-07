Da Panatta draw ai sedicesimi e tanto spettacolo con i derby trevigiani Ghedin-Marfia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Festa rimandata in casa Park Villorba sia per scaramanzia che per il pari ottenuto in trasferta meneghina al Quantas. Il 2-2 ottenuto il 26 Giugno, non fa altro che aumentare la tensione del risultato per il ritorno previsto il 10/7 alle 10. Le ragazze del Park avranno bisogno del sostegno dei loro fans per superare le milanesi che sono riuscite a rimontare il gap 1-2 iniziale che aveva inferto il team villorbese. Un 2-2 che rimanda al mittente lo spareggio. Tutto da rifare, commenta Gianfranco Griso che spera in una prova maiuscola del suo team per agguantare una meritatissima serie B, che per sua scommessa con i vertici Fit è sfumata lo scorso anno e che per il 2022 è li ad un passo. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Sono 150 i concorrenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Main draw giunto ai 16emi. Le gare in programma Giovedì 30, alle 17 Greif-Badini e Agostinetto-Rigoni; alle 19 Valentino-Buffa ed il derby tra Matteo Marfia e Mattia Ghedin. Ghedin che è riuscito vincente dal precedente derby con Carlo De Nardi. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni chiuse con 118 in lizza. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Dal 1° Luglio al 17 con 5.000 € di montepremi, con 142 tennisti in lizza. Ad Istrana c’è il Trofeo Positello Open maschile e femminile dal 8/7 al 24/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio.