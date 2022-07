Da Panatta Speronello fa 90. Aumenta le sue vittorie con il suo ultimo successo su Valentino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Erano 150 i concorrenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Nella finale Marco Speronello successo numero 90. L’ultimo a tentare di sbarrargli il passo è stato il bellunese Daniele Valentino in forza alla Canottieri Padova, ma inutilmente. Speronello ha tirato dritto per il successo, dove Valentino le ha tentate tutte, ed in parte c’è riuscito. Ha fatto il suo gioco, si è aggiudicato i suoi turni servizio, quasi tutti, ma i ritmi ed il comando è stato sempre saldamente nelle mani di Speronello che ha chiuso per 6/3 6/1. Terzi posti per il vicentino Tommaso Dal Santo e per il mestrino Matteo Viola. Nel draw di 4^ successo di Zanco su Chiozzi al terzo set. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini conduce il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. Main draw giunto agli ottavi. Alle ore 18.00 Valentino-Cheriè Ligniere, Marfia-Rigoni e De Nardi-Carretta; verso le ore 19.30 circa Buffa-Dal Zotto e Rossi-Ghedin. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. E’ condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti con 118 iscritti. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le 9 gare odierne si svolgeranno dal tardo pomeriggio, dalle 18.00 in poi. Ad Istrana ci sarà il Trofeo Positello Open maschile e femminile dal 8/7 al 24/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio. A Mogliano torneo giovanile dal 9 al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni che si chiuderanno il 07 Luglio alle ore 12.00. A Silea torneo di 3^ categoria maschile dal 9 al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Iscrizioni che scadranno il 07/07 alle ore 12.00. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12.