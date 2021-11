Park Tennis, nel Fitpra bis del veneziano Sittaro su un Tonella stellare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Fitpra al Park Tennis di Villorba va al veneziano Massimiliano Sittaro, ma ottima prova di Tito Tonella del Park. Tappa provinciale maschile valida per la qualificazioni regionali finalizzata al Road to Rome. Draw da 22 contendenti, che ha visto la finale Sittaro-Tonella vinta dal veneziano con un doppio 4/1 bissando il successo dello Sporting Magi. Terzi posti per Nicola Mladovan del Ranazzurra Conegliano ed Aldo Livio Platania del Preganziol leader della categoria all star. Per Tito Tonella molto conosciuto nell’ambito calcistico trevigiano, prima finale agguantata. A Vedelago alle 15.00 finale del torneo di 3^ Fit limitato ai 3.5 tra Filippo Emanuele Battiston under 16 del Bolzano e Francesco Toniolo dell’Istrana. Battiston è riuscito a vincere al terzo set nella mattinata di domenica con il giocatore del Volpago Giordano Sozza, mentre Toniolo si è imposto su Massimo Trevisan dell’Azzano Decimo. La prossima tappa Tpra sarà all’Ostani Montebelluna il 27 e 28 Novembre, singolare maschile limitato ai 4.4 Fit, iscrizioni entro il 25/11 ore 18.00 telefonando a Andrea Camarin 3668243584 oppure sul sito TPRA. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”. Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.