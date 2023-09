Al Park di Villorba concluso l'Ibi pre-qualificazioni 2024 Andrea Camarin pigliatutto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Park di Villorba l’Ibi pre quali 2024 fase provinciale, Andrea Camarin concede il bis. Secondo titolo nelle pre-quali per il director dello Sporting Life center di Vacil, nonché delegato Fitp per la provincia di Treviso. Nel femminile Najda Miljkovic del Trevignano. Erano 111 i partecipanti a questa kermesse voluta anticipare, da parte dei vertici federali, di ben 6 mesi rispetto alla solita programmazione. Roberto Marian, Gianfranco Griso e Loredana Venturini con la collaborazione dello Sporting Life Center, hanno risposto “siamo presenti”. Ed è stato come spesso accade nella joint venture tra il Park e lo Slc un successo. Tra l’altro che ha arriso proprio al suo direttore, sia nel singolo che nel doppio. Ovviamente maturato nel campo. L’ultimo che ha cercato di porre un freno a Camarin è stato Gianni Rossetto, suo stesso compagno di club che dell’Atp. Gruppo goliardico trevigiano che anche nella finale di doppio contava proprio su tre dei suoi affiliati. Il doppio maschile vinto come nella precedente edizione da Camarin-Tonini ha messo al secondo posto Karrobi-Rizzotti. Terzi Finco-Michielin e D’Este-Sbrogiò. Nel femminile la giocatrice del Trevignano Najda Miljkovic dopo un incontro molto combattuto è riuscita a spuntarla su Mariaelena Gardin dello Sporting Magi. Terze Asia Rizzato under 18 dell’Eurosporting e Angela Moro della Barchessa. Il doppio femminile ha visto il bis di Angela Mazzocato Martinazzo che era accompagnata da Cristina Ruzzini dello Slc. L’unica gara in programma contro il duo dello Slc composto da Rizzetto-Iannunzio.

TORNEI IN CORSO Fino al 08 Ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. Le 9 gare odierne inizieranno dalle 14.00. Fino al 01 Ottobre allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio, sono 150 i giocatori a confronto. Quindici le gare odierne con inizio dalle ore 15.00.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.