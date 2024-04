Debutto straordinario per le girls del Park di Villorba Auralis Lighting sposta al 1° Maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Debutto straordinario per le girls del Park di Villorba con un cappotto in trasferta a Poirino nel torinese contro la squadra de “Il Poggio Agrisport”. Auralis Lighting Eurosporting Treviso giocherà la sua prima gara Mercoledì 1° Maggio a Parabiago nel milanese. Il tabellino del Villorba. Giulia Alternini (P) vs Noelia Bouzo Zanotti (V) 3/6 1/6; Carlotta Mosso (P) vs Chiara Fornasieri (V) 1/6 0/6; Carlotta Busso (P) vs Emily Iosio 4/6 1/6; Mosso-Rusan (P) vs Bouzo Zanotti-Iosio (V) 0/6 2/6. Le altre gare del Girone 2: Tennis Altopiano-Ct Vicenza 3-1; Stampa Sporting 2-2; Il Poggio Agrisport-Park Villorba 0-4. Classifica: Park Tennis Villorba e Tennis Altopiano (Bg) p.2; Stampa Sporting (To) e Tc Meran/o p.1; Ct Vicenza, Il Poggio Agrisport (To) e Parabiago p.0. Prossima giornata 2/7 Domenica 5/5 ore 10.00: Ct Vicenza-Stampa Sporting, Park Tennis-Altopiano, Parabiago-Il Poggio, riposa Meran/o. Sarà una bella giornata di festa per il Park di Villorba perché il 5 Maggio giocherà in casa il team di B2 femminile ed il team maschile per i play off della serie C contro i veneziani del ca’ del Moro. La vincente in gara unica sarà ammessa allo spareggio nel draw nazionale, la perdente serie C 2025. Per i play out sempre della serie C due i team trevigiani maschili impegnati in una gara unica per non retrocedere. Il Volpago in trasferta a Dueville nel vicentino e lo Sporting Magi di Ponte della Priula in trasferta in Via Olimpia contro il Tc Mestre.