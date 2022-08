Torneo maschile Dm Decori e Generali Tezza: a Pederobba è l'ora dei quarti di finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza, al via i quarti di finale. Sono una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese, ne sono rimasti otto in gara. Le partite di oggi Mercoledì 17 hanno i seguenti abbinamenti. Il tennista del club di casa Cesare Franceschini con il veronese Alessandro Andreatta e Edoardo Pezzato under 16 del Green Garden con Riccardo Andreatta, quest’ultimo incontro molto interessante. Riccardo Andreatta potenziale player di seconda categoria sfrutterà la sua statura e le sue ottime qualità tecniche contro il solido under 16 mestrino. Alle 19 entra in campo il numero uno del seeding, il coach di casa Eddy Bottarel con il cittadellese Andrea Calderoni, per quest’ultimo due buoni incontri; nell’altro campo, reso inagibile per l’abbondante pioggia riversatasi nella zona la notte di Ferragosto entrerà in campo Simone Gelli con il giovane under 16 del Mirano Gabriele Zanella. Quest’ultimo non sembra in grado di poter mettere in discussione la leadership di Gelli, dato il suo pedigree. Ma le crescite nei giovani, sia tecniche che fisiche, spesso sono accompagnate da up and down. Nella serata odierna il campo darà il suo verdetto. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20/8 al 04/9. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/8. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/8 fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 Agosto.