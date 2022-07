All'open Positello di Istrana dalle 18 semifinali. De Nardi-Nucera e Parravici-Camilli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

All’Open di Istrana il 25° Trofeo Positello condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini è giunto alle semifinali. Non ci sono state grosse sorprese nella giornata di Giovedì. I più forti sulla carta, l’hanno dimostrato anche in campo. Nel maschile non è stato così scontato il risultato, in quanto gli antagonisti dei “favoriti” non hanno recitato il ruolo delle “vittime”. Nella parte alta il trebaseleghese Simone Benedetti da 2.8 rampante doveva vedersela con Riccardo Parravacini tennista di Quarto d’Altino con tessera del Tc Padova, autentica fucina di professionisti e giocatore attualmente in ottimo stato di forma. Ne è scaturito un incontro avvincente finito al terzo set in favore del 2.6 Parravicini, che oggi Venerdì alle 18.00 nella semifinale incontrerà il favorito del seeding il laziale 2.5 Gabriele Camilli. L’altro incontro valido per l’accesso alla semifinale vedeva di fronte il solido Francesco Baretta del Green Garden di Mestre e Carlo De Nardi, uno dei trevigiani più in forma. Anche qui Baretta da 3.1 che si sta riprendendo la sua classifica di merito 2.7 e De Nardi con un 2.6 stretto, che debba andare al suo attuale posto di merito da 2.4. Scontro duro quello sui cementi di Istrana che ha visto prevalere il brio di De Nardi sulla graniticità di Baretta. Sono bastati due soli set, ma ad alta intensità 7/6 6/4 dove De Nardi ne è uscito sì vincitore, ma sudando le fatidiche sette camicie. Stasera, venerdì c’è un altro avversario di tutto rispetto il numero due del seeding Thomas Nucera, ranking 2.5 e, se il giocatore del Villorba non ha accusato le fatiche dell’incontro con Baretta, potrebbe approdare alla sua prima finale Open. Il vicentino Nucera ovviamente non può non essere un avversario scomodo. Nella stagione 2022 non ha racimolato “grossi” risultati, ma la sua stagione è incentrata al “lancio” verso il professionismo. Stagione con incontri internazionali Itf, un’apparizione anche in Atp con wild card al challenger del suo club il Palladio ‘98 di Vicenza, stanno facendo si che la sua annata prenda una direzione. Quale che sia, la si potrà vedere anche stasera con l’incontro Nucera-De Nardi programmata per le 19.30. Nel femminile ? La cremasca Margherita Trolese ha fatto il suo dovere. Ha stoppato le ambizioni della quattordicenne Angelica Cavasin. Un 6/3 6/2 non è un brutto risultato per l’allieva della Camerin, tenuto conto che questo era il suo settimo incontro, sulla tosta superficie di Istrana, che l’ha forgiata del tutto come un incudine e l’ultima parte l’ha fatta Trolese. Una giocatrice da ranking 2.7 tosta che la vedrà opposta in semifinale alle ore 21.00 con la 2.6 Ludovica Ceolato. L’under 16 del Valdagno dovrà dimostrare di saper mantenere fede alle previsioni da tds numero due e, fare il bis come ha fatto ad inizio stagione al Republic di Jesolo. Valentina Trevisan del Tc Padova, ha un compito difficile, quello di vedersela con l’altra vicentina Eva Segato che ha estromesso con un doppio 6/1 la sua avversaria, e, di dimostrare per l’appunto di essere lei la numero uno. Allo Sporting Life Center il circuito Veneto Veterani Tennis Point.It è alle prese con i tabelloni over 45 e over 55. Sono 4 le gare in programma oggi dalle ore 18.00 tutte che hanno il valore di semifinale. Nell’Open K22 di Volpago stanno ancora scaldando i motori i giocatori di 3^ categoria. Cinque le gare in programma Venerdì 22 sotto la direzione di Matteo Favaro sin dalle ore 18.00. Svelato il tabellone principale dove il favorito è Nicola Ghedin al quale si contrappone il cremasco Lorenzo Bresciani. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata inizia oggi e fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Pasquale Glorioso. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.