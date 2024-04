Tennis, i verdetti delle 4 squadre trevigiane di Serie C Park ai playoff

I risultati delle 4 squadre trevigiane impegnate nella serie C maschile nell’ultima giornata della regular season. Questi i verdetti. Park a punteggio pieno va ai play off. Sporting Life Center raggiunge la salvezza ed iscrive il team nella serie C 2025. Sporting Magi sfiora il colpaccio e va con Volpago ai Play out.

In attesa delle griglie degli accoppiamenti si conoscono le date promozione e/o salvezza del 5 e 19 Maggio. Maschile Gir.1: Sporting Magi-Villabella 2-4, Montecchia-Bassano 3-3, Ct Vicenza-San Giovanni Lupatoto 1-5. Classifica: Sporting Villabella p.10; San Giovanni Lupatoto p.7; Bassano e Feriole Montecchia (Pd) p.5; Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1. Ai Play Off Villabella e San Giovanni Lupatoto, Montecchia e Bassano Serie C 2025, Vicenza e Sporting Magi ai play out. Gir. 2: Volpago-Cerea 1-5, Plebiscito B-Sporting Life Center 2-4, Tc Padova-Canottieri Padova 1-5. Classifica: Canottieri Padova e Cerea p.8; Tc Padova e Sporting Life Center (Tv) p.6; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0. Ai Play Off Canottieri Padova e Cerea (Vr), Serie C 2025 Sporting Life Center e Tc Padova, Play Out Plebiscito B e Volpago. Gir.4: Park Tennis Villorba-Tc Venezia 4-2, Dueville-Sanguinetto 3-3. Classifica: Park Tennis Villorba p.8; Belluno p.5; Tc Venezia p.4; Dueville (Vi) p.2; Sanguinetto (Vr) p.1. Ai Play Off Park e Belluno, Tc Venezia Serie C 2025, Play Out Dueville e Sanguinetto.