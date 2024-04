Dopo la 3^ giornata delle 5 di regular della serie C sorride soltanto il Park di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I risultati delle 4 squadre trevigiane impegnate nella serie C maschile dopo la 3^ giornata e a due giornate dal termine della regular season. Soltanto la corazzata veronese del Villabella veleggia a pieni giri verso i play off. Per tutte le altre 21 squadre i giochi sono ancora aperti, nonostante la vittoria in questo campionato assegni soltanto due punti. Nel girone 1 lo Sporting Magi del Ponte della Priula paga lo scotto della loro prima avventura nella massima serie regionale. Nel girone 2 molto equilibrio dove anche l’esperta Volpago non riesce a schiodarsi e lo Sporting Life Center di Vacil si trova nel limbo tra playoff e playout. Sorride soltanto il Park di Villorba che si trova in prima posizione e con il turno di riposo già osservato. Maschile Gir.1: Montecchia-Magi 5-1, Villabella-San Giovanni 5-1, Ct Vicenza-Bassano 3-3. Classifica: Sporting Villabella p.6; Feriole Montecchia (Pd) p.4; San Giovanni Lupatoto p.3; Bassano e Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1. Prossimo turno 4^giornata di 5: San Giovanni-Montecchia, Bassano-Magi e Villabella-Vicenza. Gir. 2: Volpago-PlebiscitoB 2-4, SLC-Canottieri Padova 3-3, Tc Pd-Cerea 3-3. Classifica: Tc Padova p.5; Cerea e Canottieri Padova p.4; Sporting Life center (Tv) p.3; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0. Prossima giornata: 4 di 5: Canottieri Pd-Volpago, Cerea-Plebiscito B e SLC-Tc Pd. Gir.4: Sanguinetto-Park Villorba 2-4, Venezia-Belluno 3-3 Riposava Dueville. Classifica: Tc Venezia e Park Tennis Villorba p.4; Belluno p.3; Dueville p.1; Sanguinetto p.0. Prossima giornata: Belluno-Sanguinetto e Dueville-Park Riposa Tc Venezia.