Sull'erba di San Marco di Resana c'è Ponzano. Alla barchessa finale tra Cochetto-Cobas

Il Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto è di Luciano Ponzano. Finale tutta tra veterani quella disputata sui green dell’Academy che ha premiato il rankin e la testa di serie che in un solo incontro ha annullato tutti i concorrenti, con un doppio bagel su Maurizio Collatuzzo del Sernaglia. Erano 18 i tennisti erbaioli in lizza, dove al terzo posto si è classificato il cittadellese Giacomo Zandarin. Ottima la prestazione del veronese Alberto Roveda e di un altro veterano, Alberto Lago autori di 3 vittorie, quest’ultimo già visto in progress nell’Open di Castelfranco. A Castelfranco Veneto il tabellone di 3^ dell’Open maschile sta volgendo al termine. Sono 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Le gare in programma Martedì 30 vedono il penultimo turno del tabellone con i seguenti incontri. Alle ore 18 Mariutto-Bavato e Franceschin-Conte per la chiusura del 4^. Alle 19.30 Bonora-Rossato e Masiero-Marchiori. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile è giunto all’ultima gara. Sotto la regia di Paolo Borin, Paola Vanin e Nadia Schiavon hanno fatto giocare gli 80 iscritti. La finale che verrà giocata alle 18 di Martedì 30 vedrà di fronte Carlo Cochetto del Panatta Club di Treviso e l’under 18 del Dlf di Treviso Dylam Cobas Dominguez. Cochetto da tds numero 8 ha sfoderato 4 vittorie le stesse di Cobas e saranno quindi esperienza contro spregiudicatezza le chiavi di quest’incontro. Non che a Cochetto non manchino i colpi e nemmeno la performance, contro la verve di Cobas e la potenza con la quale è riuscito a superare Marchesan favorito numero due. Borsino che pende lievemente a favore di Cochetto, ma le finali specie quelle di 4^ sono sempre imprevedibili. L’unica cosa assicurata è lo spettacolo. A Caerano torneo di 3^ categoria fino al 07/9 con 35 contendenti A Mogliano iniziato l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento che prevedono la chiusura al 11/9, con 75 in lizza. Dirigono Lucia Maffei e Giuliano Ferro. Dal 2/9 al 14/9 Open Memorial Nino e Marisa Borin alla Barchessa di Casale sul Sile. Draw maschile dai 3.5 in su. Iscrizioni entro le ore 13 del 31/8 per tutti. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 Agosto. Dal 10 al 24/9 a Silea Torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.