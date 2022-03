Tennis, ecco i risultati del weekend delle squadre trevigiane impegnate in Serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le squadre trevigiane in serie C nella 3^ giornata del campionato regionale. Vince soltanto il Park di Villorba. Per il maschile trasferta amara per il Pederobba che con il Tennis Club Mestre non riesce a vincere nemmeno un incontro. Stand by per lo Sporting Life Center. A squadre pronte l’incontro non si è svolto, in attesa di determinazioni da parte del giudice sportivo. Sporting Life che con il Mestre aveva pareggiato 3-3 domenica scorsa e attende fiducioso il verdetto, per centrare capire se prendere la strada dei play off o dei play out. Anche il Volpago non è riuscito a portare a casa punti dalla trasferta vicentina. Riposava il Team dell’Olivera San Vendemiano che sta comunque tranquillo con due vittorie in altrettanti incontri. Per il femminile l’unica squadra presente nel panorama regionale per questa serie, è il Park di Villorba che con la vittoria sul Peschiera del Garda si porta in testa al girone. Domenica 3 trasferta nella bassa veronese con il fanalino Cerea. In questa giornata portano a casa il risultato Iosio e Sturmigh sia nel singolo e doppio. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile.