I risultati della 4^ giornata di serie C dei team trevigiani. A pieni giri soltanto il park

Le squadre trevigiane in serie C nella 4^ giornata del campionato regionale. Veleggia a pieni punti soltanto il Park di Villorba. Pareggiano Volpago rimediando il primo punto ed Olivera San Vendemiano. Riposava Sporting Life Center che punta ai play out. Nello Stesso girone sconfitta del Pederobba. Per l’Olivera di San Vendemiano capitanata da Andrea Barone, due vittorie ed un pareggio che li proiettano in cima alla classifica, in attesa della certezza matematica di prendere parte ai playoff. Incontro con i giovani tennisti del Tc Padova capitanati da Sebastian Vazquez in Via Olivera. Apre le danze per l’Olivera, Massimo Ocera che senza fare molta fatica, annebbia l’ottima prestazione del rampante Menegazzo. Da Col sempre per il Tcvo anche lui con un pedigree di tutto rispetto, fa intravvedere classe ed un’ottima padronanza, ma gli scavezzacolli patavini non sono sempre domabili. Ed ecco che, forse anche a causa di un risentimento muscolare, De Col dopo aver condotto un primo set maiuscolo, con Giacomo Checchin si fa rimontare nel secondo set e nel terzo si arrende per 6/1. Incontro in bilico che ci pensa l’Internazionale Luca Serena a rimettere l’ago a favore dell’Olivera. Nell’incontro con Gregorio De Gasper, anche lui ottimo giocatore trevigiano, sciorina un eloquente 6/1 6/3. Gabriele Zan dava il pass per il 2 pari. Serena ed Ocera nel doppio non lasciavano scampo a Menegazzo e Parravicini (altro trevigiano cresciuto in Barchessa e migrato al Tc Padova) e vantaggio Olivera per tre a due. Mancava un doppio che è stato appannaggio dei patavini con De Gasper e Checchin su Zan-Dal Cin che riporta un punto per ciascun team, con il Bassano che si inserisce nella lotta a tre per i posti al sole. L’incontro di Domenica 10 sarà decisivo per l’Olivera in chiave play off, anche per conoscere la diretta avversaria della griglia successiva. Per il femminile l’unica squadra trevigiana presente nel panorama regionale per questa serie, è il Park di Villorba che con la vittoria sul Cerea si porta a punteggio pieno in testa al girone. Bisognerà attendere tra 15 giorni l’uscita del tabellone degli scontri diretti.