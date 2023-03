I risultati delle squadre trevigiane nella serie C. A pieni punti Eurosporting e Park Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Risultati delle squadre trevigiane impegnate nel campionato di serie C. Cinque le formazioni maschili ed una femminile. Altra vittoria in chiave play off del Park di Villorba che si impone in casa per 3-1 sulle veronesi del Bardolino. Nel maschile continua la striscia vincente dell’Eurosporting che guida il girone a imbattuta. Ancora a secco Pederobba e Volpago, mentre lo Sporting Life Center di Vacil per un soffio non strappa il pari alla formazione del Tc Padova. Girone 2: Tc Padova e Sporting Villabella (Vr) p.4; Sanguinetto (Vr) p.3; Sporting Life Center p.1; Pederobba p.0. Prossima giornata domenica 26 Marzo ore 10: Pederobba-Sporting Life Center e Sporting Villabella-Tc Padova. Riposa Tc Sanguinetto. Scontro al vertice tra le prime della classe che sembrano già avviate verso i playoff, mentre il derby trevigiano dovrebbe favorire i giocatori del Vacil. Nell’ultima giornata saranno costretti strappare più punti possibili alla corazzata veronese del Villabella. Girone 3: Park Tennis Villorba p.4; Tc Venezia e Canottieri Padova P.3; Belluno p.2; Ct Vicenza p.0. Quarta giornata: Belluno-Venezia e Park Tennis Villorba-Canottieri Padova; Riposa Ct Vicenza. Con una vittoria i trevigiani possono già guardare ai playoff, lasciando alle loro spalle una bella lotteria alle inseguitrici. Girone 4: Eurosporting Treviso p.6; Airone Legnaro (Pd) P.4; San Giovanni Lupatoto P.2; Cerea (Vr) e Volpago P.0. Prossima giornata: S.Giovanni Lupatoto-Volpago e Cerea-Airone. Riposa Eurosporting. Meritato riposo dei “monelli” di Villa Margherita che potranno preparare lo scontro diretto con l’Airone in trasferta a Legnaro del 2/4. Fondamentale in chiave playout la trasferta del team di Costa a Verona perché l’altra squadra scaligera del Cerea non sembra in grado di strappare dei punti ai padovani. Nel Girone 2 femminile: Park Tennis Villorba e Cerea (Vr) P.4; Bardolino (Vr) e Bassano P.2; Tc Padova B p.0. Prossima giornata: Padova B-Park Villorba e Bassano-Bardolino. Riposa Cerea. Girone molto equilibrato dove i giochi sono ancora tutti aperti e, nessuno può concedere nulla. Al momento grazie al calendario, le trevigiane sembrano poter conquistare un posto al sole. Da Panatta fino al 26 Marzo è in corso il 3^ maschile. Partite che iniziano dalle 14, sotto la direzione della neo consigliera regionale Fitp Moira Baratto. Fino al 26 Marzo a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Sono 87 i giocatori coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Ad Altivole secondo giorno di gare, fino al primo di Aprile torneo di 3^ con la supervisione di Roberta Antonello con oltre un centinaio di tennisti singolari maschile e femminile, doppi anche misto.