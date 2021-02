Tennis, la stagione dei tornei riparte da Vacil di Breda

Riprendono i tornei di tennis nella Marca trevigiana con i Tornei Fit e Tpra. Domenica 7 febbraio la ripresa al neonato Sporting Life Center di Vacil. Nelle prossime settimane sono in programma ben 11 tornei in vari circoli della provincia, tutti si giocheranno entro fine marzo tra singolari e doppi info ed iscrizioni su www.tpratennis.it.

Nella tappa di Vacil boom di iscritti da tutto il Veneto con 26 giocatori che si sono sfidati in un tabellone ad eliminazione diretta, dove non sono mancate le sorprese e conferme; sugli scudi le prestazioni di Gabriele Garofalo, Christian Ceccon e Fabio Gerosa, quest’ultimo arrivato fino alla finale dopo aver eliminato in sequenza Jacopo Rolè, Carlo Corona e Gianni Pattaro. Finali previste per venerdì sera alle ore 20.30 in diretta livestreaming sulla pagina facebook di Sporting Life Center, con il vincente di Massari-Gerosa che sfiderà Andrea Marchese del Tc Motta di Livenza.

A Vedelago parte sabato il primo torneo Fit. A dare il colpo di cannone all’attività provinciale un terza categoria limitato ai 3.4 maschile. Inizia il 13/2 per chiudersi il 07/3 sotto la direzione di Dean Pinezic, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 11/2 all’indirizzo mail:tennisaccademyalpeadria@gmail.com. Per le categorie superiori al Plebiscito di Padova torneo di Carnevale con oltre 300 giocatori maschili e femminili provenienti da 5 regioni. Entro le ore 12 del 9/2 fino ai 3.1 e per i 1-2^ Categoria entro il 17/2. Montepremi di 1.500 €. A Sernaglia della Battaglia, dal 20 febbraio, Giulio Bori conduce il primo Open maschile con 800 euro di montepremi. Le iscrizioni per i 4^ categoria entro il 18 febbraio per i 3^ entro il 20 febbraio per i 2^ entro il 22 all’indirizzo l renzomancuso1947@gmail.com