Barchessa di Casale sul Sile: il rodeo giovanile maschile premia i tennisti veneziani

Concluso alla Barchessa di Casale Sul Sile, nel weekend, il rodeo maschile per i giovani dai 10 ai 12 anni. Erano in 60 i tennisti in gara. L'Under 14 terminerà il Primo Maggio. Nel frattempo ci sono già gli esiti: nell'Under 10 Tommaso Radic dello Sporting Mestre non ha lasciato margine a nessuno dei 4 contendenti incrociati nel draw. L’ultima partita l’ha disputata con il giocatore di casa Pietro Bologna. Nell’under 12 Mattia Savonitto del Green Garden chiude il draw in vantaggio lasciando al secondo posto Alberto Francato del Mirano. Nell’under 14 concluso il draw di qualificazione che ha promosso a quello principale: Lorenzo Muffato del Silea, Mattia Muscolo del Castelfranco, Giovanni Ciato del Plebiscito e Riccardo Saviane del Belluno.

Tornei in corso

A Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5 è alle semifinali. Erano 108 i players in tenzone. Le due partite di Giovedì alle ore 20 con Kevin Da Ros che attende il vincitore tra Ceron e Zara mentre l’altra competizione riguarderà Alessandro Zecchini con il vincente tra Tonicello-Zilio. Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Le gare di Giovedì iniziano alle 15: Zambon-Martin; 17 Cesca-Da Ruos; 19 Marchiori-Vignotto e alle 20 Grassi-Baratto. Altivole dal 22 aprile al 7 maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti.

Iscrizioni aperte

Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio.