Tennis, weekend all'insegna del Rodeo Giovanile di Mogliano

Al Tennis Club Mogliano weekend all’insegna dei giovani rampanti grazie al "Rodeo giovanile" in corso di svolgimento sui campi "rossi" di Via Colelli. Kermesse coordinata da Giorgio Di Giusto coadiuvato da Piera Zolli ed Alfedo Gris, con 60 giovani racchette dai 10 ai 14 anni.

Questi i verdetti dai campi: per i maschietti nell’under 10 il vicentino Alberto Dalle Carbonare con il giocatore del Bibione Nicolas Lyam Basilone; nel 12 il veronese Edoardo Dolcetta-Capuzzo con l’altro veronese Matteo Modenese; nell’under 14 dove erano tutti tennisti già di terza categoria, pronostici sovvertiti dove il numero due ha scavalcato il favorito in soli due set. L’udinese Gottardo Danil Ganusevych davanti al pari classifica 3.3 il bassanese Michele Fioravanzo. Terzi il beniamino di casa Alberto Scantamburlo ed il vicentino Aleksandar Stokic. Nei draw rosa, per l’under 10 la patavina del Plebiscito Alessia Minzat con la triestina Bianca Del Sal. Nel 12 la trentina Veronica Fauri con la mestrina Maddalena Tonolo, pronostico rispettato dai valori precedentemente assegnati; nell’under 14 la numero due Giada Cavazzoni del Tc Padova ha superato Alessia Vittoria Landi del Park Villorba in due tirati set. A Vedelago con la gestione Pinesic è iniziato invece il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile con 72 contendenti. Dirige Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici. Testa di serie numero uno l’under 18 del Pedavena Gianluca Strapazzon e number two Matteo Zuccon dello Jesolo. Ben 15 i top di categoria in caccia di punti per il passaggio a quella superiore e dietro di loro una ventina di 4.2 pronti a lanciarsi nelle sfide per raggiungere il vertice. Promossi nel main draw: Gianluca Pavan dell’Istrana, il tennista di casa Davide Boscolo, Fabio Li Cauli veneziano del Noventa, il giovane del vivaio di casa Matteo Zara, il coetaneo under 16 dello Junior S.Lucia Alessandro Feletti ed il bolzanino Emiliano Picello.

Prossimi appuntamenti per il 24 e 25 ottobre con il Silea Rodeo maschile di 4^ categoria iscrizioni entro ore 12 di giovedi 22 via mail a: info@newtennisclubsilea.it dirige Giuliano Mariuzzo; A Mogliano Veneto Via Colelli Alfredo Gris sarà alle prese con due rodeo di 3^ limitato ai 3.3 sia maschile che femminile, iscrizioni sempre entro le ore 12 di Giovedì 22 at: tornei@tennisclubmogliano.it.