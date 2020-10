Tennis, rodeo di Mogliano: successo per l’under 16 vicentino Leonardo Tonin

A Mogliano Veneto due i rodeo che sono iniziati ieri sotto la conduzione di Francesco Salustri e Giorgio di Giusto. Il maschile con 32 giocatori di 3^ categoria limitato ai 3.3 e 16 per il femminile. Nel maschile si è imposto l’under 16 vicentino Leonardo Tonin che ha fatto una lunga galoppata aggiudicandosi ben 5 incontri. L’ultimo a contendergli il successo il patavino Enrico Rigoni del Pernumia. Terzi posti per il maestro di casa Marco Morucchio che ha portato il winner al terzo set e per l’iridato dei giornalisti Alessandro Baschieri, arresosi al finalista al terzo set. In evidenza nel draw l’under 14 Pierluigi Fazzini con 3 vittorie già pronto a dare battaglia in mezzo alla categoria. Idem per il tennista dello Sporting Mestre Matteo Omacini con 3 positivi. Con due pesanti vittorie Mattia Tramarollo under 18 padovano ed una sconfitta tutte al terzo set con il finalista Rigoni.

Nel femminile tutto come da copione, la favorita number one è giunta all’atto finale con la numero due, con l’esito già scritto. Trattasi di Carolina De Poli under 14 del Tc Padova pronta ad essere leader della terza categoria con una proiezione da 3.2, l’altra finalista è la veterana Silvana Povelato del Santa Maria di Sala. Nell’ultima gara della kermesse non è bastata la sua esperienza per imbavagliare la verve della De Poli che ha chiuso con un doppio 4/1. Terze Vittoria Mioni under 16 del Plebiscito, che ha portato al tie-break la winner e per la veterana del Fossò Emanuela Brun. In evidenza nel draw con due vittorie la giovane under 14 del Tc Mestre Emma Bozzetto e la bolzanina under 18 Maya Amort (in gallery).

Ultime battute per i tornei regular dal 30 singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria e doppio maschile Trofei Progress Profiles. Oggi alle 12 chiusura iscrizioni fino ai 3.5 e per i doppi, il 31/10 per i rimanenti di 3^ at tennisclubaltivole@gmail.com. All’Eurotennis di Treviso Gabriele Bresolin ed Andrea Camarin guideranno il Rodeo maschile che si terrà il 30/10 e 1/11. Iscrizioni entro le ore 12 di oggi sul sito www.euro-sporting.it.