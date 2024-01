Il Rodeo Mwood Winter con 87 giocatori è di Luciano Faccenda e Caterina Maria Battaglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Erano 87 i giocatori in lizza nel Mwood Winter Rodeo concluso Domenica 14 presso lo Sporting Life Center di Vacil. Ha diretto la kermesse Mauro Granzotto che ha decretato la vittoria dell’home player Luciano Faccenda. Il vincitore ha totalizzato 5 vittorie in questo rodeo, l’ultima nei confronti di Cristiano Roman del Fontanafredda. Terzi posti per Leonardo Nave altro giocatore di casa e per la piacevole sorpresa del bellunese Francesco Tollot. L’under 16 del Polpet ha fatto vedere tanta buona tecnica e prestanza fisica sul campo facendosi acclamare come beniamino del pubblico. In evidenza i giocatori di casa Gianni Bardin con 5 vittorie, Stefano Favaro con 4 e Michele Calvani con 3 delle quali il favorito veneziano Andrea Rizzo. Nel draw femminile si impone Caterina Maria Battaglia del Bassano che al terzo set ha messo in seconda posizione Mariaelena Gardin dello Sporting Magi. Bronzi per Teresa Testa del Park di Villorba e per la giocatrice di casa Najda Miljkovic. Nell’ Expert Level Tpra disputato nella giornata di Domenica 13, successo di Luca Antoniazzi del Porcia. Seconda piazza per Michele Pellizzari dell’Arzignano. PROSSIMI TORNEI: Tpra a Motta di Livenza il Sabato 20 Entry Level maschile. Domenica 21 dedicata al doppio maschile. Per info ed iscrizioni Enzo 340-3814266. Sporting Life Center Tpra femminile Expert Level il 20/2. Info ed iscrizioni Andrea 366-8243584. Prossimo torneo Fitp sarà a Vedelago dal 20/1 al 04/2 draws maschile e femminile fino alla terza categoria piena. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Gennaio. Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio.