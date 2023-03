Al Rodeo di Silea vince l'altoatesino Battiston secondo posto per il mestrino Zecchini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel Rodeo di Silea vince l’altoatesino Filippo Emanuele Battiston. In finale con il giocatore del Tc Mestre Alessandro Zecchini sono bastati due set per chiudere la partita. Terzi posti per Kevin Da Ros del Villorba che si è arreso al winner in semifinale soltanto per due punti e per il favorito del seeding Marco Forcato dell’Arca di Spinea. In evidenza il 4.1 Andrea Ceron dell’Eurosporting che dopo 2 turni, per una manciata di spiccioli non stendeva il vincitore al terzo set. Finali dell’Ibi a Mogliano in programma Domenica dalle ore 10 che assegnano i titoli provinciali e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei e Mauro Cenedese. Si conoscono già le finaliste del doppio femminile. Sono Fernanda Cunial ed Angela Mazzocato Martinazzo già qualificate da un paio di giorni. Mentre giovedì l’altra semifinale ha visto promosse all’ultimo atto le favorite del tabellone Martina Galea ed Alberta Corsi che hanno disputato una partita psichedelica contro il duo dello Sporting Life Center Rizzetto-Iannunzio, 6/0 4/6 10/2 il risultato. Ci sarà anche la finale che stabilirà il terzo posto assoluto tra Manuel Barbon e Federico Valter Gasparini. Questo per stabilire, vista l’aliquota di iscritti, oltre ai finalisti, chi potrà andare a difendere i colori trevigiani nella fase regionale. Nel doppio maschile hanno ribadito la loro supremazia con un doppio bagel i favoriti del seeding. Niente da fare per la coppia di casa Previti-Monaci contro quello dello Sporting Life Center composto da Tonini-Camarin. Già in finale come per il femminile, il duo dell’Ostani Finco-Bonato. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Le gare di Sabato 11 inizieranno dalle ore 15.00 e proseguiranno con gli ultimi incontri delle 21.00. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Una trentina le tenniste a confronto sin dalle 11 di Sabato 11. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Sono 150 i partecipanti alla kermesse diretta da Moira Baratto e Debora Comici. Prime gare dalle ore 09.00. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.