Nel rodeo di Silea si impone il patavino Michielotto in finale sul bellunese Longo

A Silea terminato il Rodeo di 4^ categoria maschile limitato al terzo gruppo. Staffetta tra Roberta Antonello ed Orietta Beraldo per la gestione gare, sviluppate nelle giornate di Sabato e Domenica. Tabellone da 32 che era capeggiato dall’under 14 Andrea Moro del Green Garden e da Federico Longo under 16 del Pedavena. Sul podio c’è salito soltanto il bellunese Longo, ma proprio come da pronostico, essendo partito in seconda fila, è rimasto finalista. Sul gradino più alto ci è andato Leonardo Michielotto del Padova Est. Una finale tutta giovane giocata sull’onda emotiva. Prima frazione combattuta, dove Longo è riuscito a dare quanto gli rimaneva in corpo. Gioco dispendioso il suo, dato da una buona mobilità, ma che nei Rodeo va anche dosata, proprio in vista degli eventuali incontri successivi. Così nel secondo set, finiva la benzina e consegnava la vittoria, ovviamente meritata a Michieleotto. Come già evidenziato, Longo ha sempre spinto come una locomotiva, anche nella semifinale, contro il giocatore di casa Christian Ceccon, anche lui atletico e giovane, mentre per il winner c’era un derby patavino. Derby nel quale Michielotto è riuscito a vincere per un paio di punti. Dunque terzi posti per Ceccon e per l’esperto Giambattista Lopatriello dell’Airone di Legnaro che a dispetto dell’età ha disputato quasi tutte le partite al terzo set e quattro vittorie per lui. Risultato finale al primo posto Michielotto, secondo Longo e terzi Lopatriello e Ceccon. Prossimo torneo in provincia sarà quello a Vedelago dove dal 13 al 28 Novembre si terrà un maschile e femminile fino ai 3.5. Iscrizioni per questa competizione “regular” entro le ore 12 del giorno 11/11 via mail to: tennisaccademyalpeadria@gmail.com.