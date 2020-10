Rodeo di Vedelago, vittoria per Stefano Balbinot dell’Ostani Montebelluna

A Vedelago con la gestione Dean Pinezic il primo torneo Rodeo è andato al montelliano Stefano Balbinot dell’Ostani Montebelluna sulla mina vagante Carlo Laganà del Green Garden di Mestre. Una vittoria di stretta misura per “Davide” contro “Golia” e di mezzo non c’era una fionda, bensì erano ad armi pari. Bella partita sottolineata dagli applausi degli astanti, svoltasi negli ultimi scorci all’aperto, dove il montelliano è riuscito con esperienza e, complice anche degli errori gratuiti da parte di Laganà, a far suo il rodeo grazie al quale ha già ottenuto il pass per la terza categoria. Per Laganà partito da Non Classificato si prospetta da subito il top di categoria come dimostrato nell’arena il suo valore tecnico.Terzi gli under 14 Davide Farronato ed Andrea Cattaneo dell’Eurotennis già con entrambi i piedi in terza categoria.

Per quanto riguarda il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile con 72 contendenti, la competizione diretta da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici è entrata nel vivo. Un passo in avanti per Giuseppe Mugnuolo del Castelfranco che spegne gli entusiasmi del giovane gioiellino di casa Matteo Zara, per l’under 14 del Pederobba Giovanni Stival che si aggiudica un bel match sul veterano Fabio Li Cauli e per Ludovico Conte. Conte under 14 del Cornuda ha regolato un ostico avversario Davide Boscolo, giocatore di casa ben impostato dal tecnico Pinezic e soprattutto agile e dall’alto dei suoi due metri dotato di un buon servizio. Il piccolo Conte, sotto nella prima frazione, è riuscito a trovare il bandolo della matassa portando in parità l’incontro e sprigionando nel long tie-break tutta la sua verve agonistica chiudendo per 10/6. Avanza anche Gianluca Pavan dell’Istrana vincente al terzo su Andrea Parolari del Santa Maria di Sala, e la sfida tra i 4.2 Marco Noventa del Mirano e Marco Pistellato del Mogliano rispettivamente su Pietro Bazzo ed Ermes Brugnaro.

Prossimi appuntamenti 24 e 25/10: Silea Rodeo maschile di 4^ categoria iscrizioni entro ore 12 di Giovedi 22 via mail a: info@newtennisclubsilea.it dirige Giuliano Mariuzzo; A Mogliano Veneto Via Colelli Alfredo Gris sarà alle prese con due rodeo di 3^ limitato ai 3.3 sia maschile che femminile, iscrizioni sempre entro le ore 12 di Giovedì 22 at: tornei@tennisclubmogliano.it.