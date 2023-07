Luca Serena vince la tappa a Lugano nel Master 40 Itf e raggiunge il 4° posto mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’Itf di Lugano, nel master 40 il trevigiano Luca Serena conferma la sua posizione di testa di serie n°1 e vince la competizione svizzera. Partito come favorito, rifilava un doppio bagel al lituano Morozov, in semifinale si presentava l’egiziano Zaher tds n°4 che veniva superato per 7/6 6/4 accedendo alla finale. Nell’ultima gara c’era il derby italico contro il ligure Stefano Sambuchi al quale riservava un 6/2 6/0 nonostante avesse una classifica da 2.8. Ora il giocatore del Tcvo si trova alla 4^ posizione mondiale a pari merito col messicano Madagan-Castro a quota 2.800 punti, a soli 300 dal podio iridato. Al K22 di Volpago è tempo di finale in programma alle 19.00. Saranno di fronte Marco Speronello ed Alessandro Ragazzi. Tutti e tre i giocatori che satellitano presso lo Sporting Life Center di Vacil, ove si allenano e giocano con il coach Paolo Bennicà. Lorenzo Favero in semifinale aveva lo scoglio più duro con Speronello con il quale comunque è riuscito a sgraffignare 5 giochi. Ragazzi con Dal Zotto sulla carta aveva il compito meno facile, con il giocatore del Bassano sempre costantemente in forma. Partita combattuta ma con l’esito mai messo in discussione e risultato 6/2 6/4, e tanti applausi dal pubblico delle grandi occasioni. Stasera Speronello sarà a caccia del suo 107° successo e sempre contro Ragazzi dove l’ultima volta aveva incrociato la racchetta a Bardolino nemmeno due settimane fa. TORNEI IN CORSO A Villa Guidini torneo 3^ categoria maschile e femminile, che potrebbe andare un po’ a rilento per il maltempo, ma che viene garantito anche qui grazie alle strutture fisse. Sono 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso. Gare che inizieranno alle 09.00, con una ventina di gare. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni con 77 ragazzi. Dirige Sonia Rossi e Marco Isotti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto. Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.