Serie C a squadre. la prima giornata va bene soltanto ai ragazzi dell'Olivera

Prima giornata di serie C per i team trevigiani. Riesce ad andare a segno soltanto la squadra dell’Olivera. Debutto vincente per il Serena’s team di San Vendemiano che ospitava i veronesi del San Martino Buon Albergo. Un 4-2 che lascia ben sperare per i prosieguo, anche se il girone è veramente duro. Il Tc Padova ha esordito con un 6/0 contro lo Scaligero, club presso il quale i coneglianesi andranno Domenica 20. In caso di vittoria avranno la matematica salvezza, anche se alla prima giornata parlare di salvezza è riduttivo. Visti i valori il girone 4 è proprio il più infernale. Ha riposato il Bassano che potrebbe sembrare l’anello debole, ma potrebbe rivelarsi “pareggiabile” con i tanti giocatori di media caratura, visti i sei incontri da disputare. Nel girone 1 due le trevigiane nel seeding. Pederobba e Sporting Life Center. A Vicenza i bredesi sono riusciti a racimolare soltanto un incontro, lasciandone 5 ai vicentini. I montelliani nemmeno uno. Hanno trovato la corazzata veneziana del Green Garden e per i ragazzi del Pederobba non c’è stato nulla da fare. Tanta esperienza per i giovani tutti frutto del vivaio, commenta Ivano Durighello, che sottolinea l’elevato livello di questa serie. Competizione diretta da Massimo Nicoletti. Chi invece questa serie la conosce bene, è il Direttore Sportivo del Volpago Matteo Favaro. “Noi quest’anno non la volevamo fare. Siamo consapevoli che si tratta di un sacrificio non affrontabile, ma avendolo fatto per anni, ci dispiaceva dover ripartire dalla D4. Non ce la siamo sentita di fare come l’Istrana. Una scelta più indotta, ma che premia il nostro pubblico e qualche giovane da mettere in vetrina”. Con i veronesi del San Giovanni Lupatoto sono andati sotto per 2-4. Hanno tenuto i portabandiera Gelli e Costa. Competizione diretta da Roberta Antonello. Sarà Domenica 20 il debutto del Park di Villorba unico team rosa trevigiano in questa serie. Giocherà in casa con il Tc Padova A, la formazione più accreditata. Nello stesso girone da quattro ci sono le veronesi del Peschiera, loro vecchia conoscenza e quelle del Cerea. Con il rinforzo di Anna Sturmigh, vistasi allenare proprio Sabato scorso in occasione delle semifinali del Bnl, ci sono buone possibilità, afferma Gianfranco Griso. Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Sono 104 i tennisti in lizza. Quattro gli incontri odierni alle 18 Covi-Berto e Peruzzo-Rossato; alle 19.30 Fereghino-Rignanese e De Antoni-Ronchi . Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Loredana Venturini. Dal primo raggruppamento degli Nc avanzano: Paoletti, Possamai, Facchin, Toffolin, Granzotto, Vardanega e Pioni. Sono 70 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Le gare di Lunedì 14 iniziano alle 16.00 fino alle ore 21 dove entreranno in gioco i 4.1. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.