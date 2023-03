Terza Giornata della serie C dalle ore 14 Volpago cerca di ingabbiare l'Airone di Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago ci sono le finali del Torneo di Primavera di 3^ categoria. Alle 14 Filippo Bigi con tessera pordenonese con Sebastiano Cecchini del Tc Mestre. Fuori Scola e Peruzzo. Nel femminile alle 15.00 le vicentine del Santorso Stefania Sottoriva e Virginia Converio. Serie C Maschile dalle 14: Sporting Life Center di Vacil vs Tc Padova; Volpago vs Airone Legnaro Padova e Eurosporting vs San Giovanni Lupatoto. Pederobba in trasferta a Sanguinetto e Park Villorba al maschile riposa. Non riposa il femminile che gioca in casa contro le veronesi del Bardolino. Per tutte le gare, Ingresso gratuito. A Mogliano dopo le fatiche dell’Ibi Rodeo maschile e femminile di 4^ categoria con 64 partecipanti. Si gioca sin dalle 09 odierne. Da Panatta fino al 26 Marzo è in corso il 3^ maschile. Ad Altivole iniziato oggi fino al primo Aprile torneo di 3^ con la supervisione di Roberta Antonello con oltre un centinaio di tennisti singolari maschile e femminile, doppi anche misto. Fino al 26 Marzo a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Sono 87 i giocatori coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. A Motta di Livenza Long weekend Rodeo maschile dal 24 al 26 Marzo fino ai giocatori 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Marzo. Alla Barchessa di Casale weekend Rodeo maschile quello del primo di Aprile per giocatori fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/3. Allo Sporting Life Center di Vacil dal 7 al 23 Aprile la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita.