Trofeo Eclisse di Sernaglia, tempo di verdetti

A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso con la supervisione Fit di Loredana Venturini. Alle 16.00 Rino Meneghin in qualità di Arbitro di sedia, lancerà la monetina per il sorteggio. A scegliere testa o croce saranno Matteo Marfia e Marco Di Maro. L’ultimo atto di questa belle kermesse, che ha consentito di poter essere vista dal di fuori da un discreto pubblico di appassionati, che hanno sfidato l’instabilità meteo di questi giorni.

Ad Altivole nell’Open Trofeo Progress Profiles, ieri fino tarda serata si sono giocati gli ultimi incontri di doppio. Beatrice Zaffi e Mauro Cenedese hanno decretato le vittorie dei favoriti dei seeding. Nel maschile Luca Serena e Daniele Valentino hanno imposto la loro esperienza su Alvise Zarantonello e Lorenzo Schmid con un doppio 6/2. Terzi posti per Giacomo Bresolin e Pietro Lazzarotto e Pietro Bazzo in coppia con Andrea Cattaneo.

Nel femminile Betania Campana e Kristal Dule si sono imposte su Anais Negrail e Sofia Davidoff per 6/1 6/3. Terzi posti per Elena Pagani Cesa e Cristina Ruzzini e per Giorgia Spolaor accompagnata da Beatrice Pelosin. Oggi la kermesse prosegue dalle 10.00 con Anais Negrail del Green garden di Mestre e la bellunese Debora Pasa, altra bellunese Maddalena Cibien con l’under 14 Sartori Lisa Marie. Gli incontri fino alle 18.