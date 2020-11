Tennis, Speronello trionfa a Padova: Torneo di Vedelago alle fasi finali

Marco Speronello porta a 8 i titoli conquistati in questa stagione. Al 2001 di Padova si è imposto nell’ultima gara sul giocatore con tessera del Cagliari Stefano Baldoni. La kermesse era composta da ben 400 giocatori convenuti da tutto lo stivale. Un altro prestigioso sigillo per il giocatore trevigiano, che sebbene consolida la leadership di 2^ però non lo fa entrare tra i primi 20 eletti di prima categoria.

A Vedelago il torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile con 71 tennisti iscritti è entrato nel main draw. Cristian Busato e Dean Pinezic con la supervisione di Debora Comici stanno completando la griglia degli ottavi. Il match clou di giovedì 19 novembre, che ha visto scendere in campo il number one del seeding Marco Minetto opposto all’esperto Michele Iannuzzi, ha effettivamente rivestito tale ruolo di gara importante. Una partita di 2 ore di bel tennis che ha fatto vacillare la leadership di Minetto e consolidato la classe di Iannuzzi. Tre bei set, dove il primo a favore di Minetto per 7/5 prontamente restituito dal past president del Castelfranco e nella lotteria del long tie-break lo jesolano ha messo in cascina l’incontro per 10/4. Altra bella gara tra l’under 14 del Silea Alessandro Grande e l’esperto Carlo Gabrielli del Visnadello, conclusasi a favore di quest’ultimo con ben due tie-break. Favorito Carlo Cochetto del Park di Villorba con il veterano dell’Istrana Vittorio Barbierato che ha chiuso in due set, idem Giuseppe Bottega dell’Eurotennis con Fabio Finotto del Vacil conclusasi però con un doppio 6/4. Match clou di venerdì 20 novembre tra l’udinese Giuseppe Buiat ed il giovane tennista del Cornuda Andrea Bronca tds numero 2. Il 21 e 22 novembre sempre presso il Club di Mogliano Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria. Saranno ben 60 i giocatori al via che calcheranno i 4 campi a loro disposizione.