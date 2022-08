Tennis, allo Sporting Magi trionfa Nicola Giacomin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Magi di Ponte della Priula concluso il 3^ maschile a favore di Nicola Giacomin. Cesare Gabrieli e Mauro Cenedese hanno diretto questa competizione limitata al quinto gruppo. Erano 68 i partecipanti, e la posta in finale è stata divisa tra il giocatore di casa William Cagnato testa di serie numero uno e l’outsider Nicola Giacomin del vicino Junior Santa Lucia di Piave. Con quattro vittorie Giacomin si è aggiudicato la competizione, lottando alacremente, e nella finale con Cagnato si è dimostrato veramente determinato chiudendo insolitamente in due set. Terzi Posti per gli altri player casalinghi Simone Vazzoler e Fabio Fregolent. In evidenza un altro giocatore del club Andrea Paradiso e Manuel Rossetto dello Junior con 3 vittorie che da 4.2 hanno svolto brillantemente il loro ruolo. Mine vaganti dalle retrovie: il Non Classificato Stefano Signorotto del Sernaglia, Giacomo Guerra del Pederobba ed infine il redivivo Alessandro Canal che da 4.5 ha cavalcato l’onda superando tre avversari. A Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 112 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Sono sei le gare odierne con inizio dalle 17.00. Gran belle partite queste dei quarti di finale, in programma con giocatrici di seconda categoria, che rivestono il ruolo di top di terza. E’ il caso di Sofia Mario, tanta classe la sua e sarà interessante vederla all’opera contro l’under 18 del Green Garden Federica Stocco, pronta al salto di qualità. Incontro che apre la giornata agonistica alle 17.00. Nel maschile invece tanta fatica per transitare nella seconda categoria. I “cagnacci” top di terza fanno bene la guardia, molto irto il cammino per scollinare questa classifica.

E’ il caso di Sebastiano Buzzatti che da under 16 sta consolidando il vertice della terza, e quello di Mauro Borcini che avrà come metro il solido Alberto Canzian. Il mestrino Matteo Boetto Bernath che in seconda ci ha già messo mezzo piede, palla pesante la sua, alle 18.30 nel derby veneziano con l’under 16 miranese Lorenzo Bellon, si capirà se quest’ultimo è pronto per cavalcare l’onda della promozione o deve ancora consolidarne la terza. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizia oggi condotto da Sonia Rossi e marco Isotti fino al 7 di Agosto. Sono 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni. Ben 10 le gare nel programma odierno con inizio alle ore 9, in chiusura quasi tutti i draw. Finali previste entro il fine settimana. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti. Sono 8 le gare in programma dalle 17. Fino al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono cinque le gare alle 17.00. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Agosto.