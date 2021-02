Tennis tavolo, Polisportiva Treviso al comando della Serie B1 Maschile

Primi in classifica dopo la vittoria contro il Sarentino. Sabato 20 febbraio la trasferta ad Appiano, in Alto Adige, contro la squadra locale dell’Eppan

Buona partenza per la Polisportiva Treviso nel campionato di B1 maschile di tennis tavolo. La vittoria in rimonta contro gli altoatesini del Sarentino frutta il primo posto in classifica in coabitazione con l’Asc Ora. Risultato finale: 5-2.

Sotto 2-0 a causa dei ko di Simone De Vito nella sfida tra mancini contro Willy Hofer (1-3) e di Davide Poloniato contro Juri Moser (0-3), la formazione diretta da Matjaz Sercer ha ribaltato la situazione con un pokerissimo: tripletta di uno scatenato Shasa Pelizzon, che non ha concesso nemmeno un set contro Peter Trafojer e gli stessi Hofer e Moser, mentre a completare l’opera ci hanno pensato il riscatto di De Vito (3-0 contro Moser) e l’ingresso positivo di Stefano Borin (3-1 a Trafojer). Sabato 20 febbraio i ragazzi di Matjaz Sercer saranno in trasferta ad Appiano, in Alto Adige, contro la squadra locale dell’Eppan.

La società trevigiana è presente nella serie B maschile con due formazioni. Per la Polisportiva Treviso B è arrivata invece la seconda sconfitta, 5-3 nel match casalingo contro il Circolo Cles Elettrica Impianti. Per la formazione veneta, è arrivato il punto di Marco Omiciuolo (3-0 a Paolo Pilloni), mentre la nota più positiva è la doppietta del giovanissimo Enrico Zorzit (Allievo primo anno classe 2007), capace di superare in tre set Pilloni e di battere 3-1 Leonardo Endrizzi, numero 303 del ranking italiano. A secco, invece, Samuele Traldi.