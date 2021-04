Campionati Italiani di tennis tavolo: ecco i primi bilanci della Polisportiva Treviso

Per il tennis tavolo Polisportiva Treviso, atteso alla prossima trasferta dei campionati italiani giovanili singolo e a squadre che si disputeranno dal 24 aprile al 1^ maggio a Terni, è tempo già di bilanci. I risultati fino ad ora ottenuti dalle formazioni maschile e femminile nei campionati nazionali a squadre sono sicuramente soddisfacenti.

In serie B femminile, le ragazze guidate da Matjaz Sercer hanno chiuso il girone A al secondo posto alle spalle delle altoatesine dell’Auer Ora e ora si preparano ai play off per la serie A2 che si terranno il 15 e 16 maggio prossimi. Protagoniste di questo primo traguardo sono Chiara Visentin, Alessia Ortile, Sofia Piovesan e Sofia Valotto, tutte ragazze cresciute nel sodalizio della Marca.

In campo maschile, invece, secondo posto a pari merito per la formazione Treviso A composta da Shasa Pellizzon, Simone De Vito, Davide Poloniato e Stefano Borin. Quinta posizione, infine, per la squadra militante in B2 maschile formata da Marco Omiciuolo, Samuele Bianchin, Matteo Descovich e dai giovani talenti Samuele Traldi (classe 2003) ed Enrico Zorzit (2007). Dopo i campionati italiani a Terni, ai quali la società trevigiana parteciperà con una decina di atleti, Treviso ospiterà il 9 maggio le qualificazioni venete terza categoria maschile per il campionato italiano. Insomma sarà una primavera di grandi competizioni.