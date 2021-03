Tennis tavolo, colpo grosso del Treviso in trasferta a Castel Goffredo

La Polisportiva Treviso mantiene il secondo posto in classifica nel campionato di serie B1 maschile, grazie alla vittoria conquistata espugnando il campo della squadra mantovana

Colpo grosso per la Polisportiva Treviso nel campionato di serie B1 maschile (girone A) di tennis tavolo. La squadra guidata da Matjaz Sercer, infatti, ha espugnato il campo mantovano di Castel Goffredo nella penultima giornata con il punteggio di 5-4.

Treviso ha saputo sovvertire il pronostico, con l’ago della bilancia che sembrava pendere dalla parte della compagine lombarda forte di due atleti tra i top 100 nazionali. Sotto 4-2, i trevigiani (orfani nell’occasione del numero 1 Shasa Pellizzon) hanno piazzato la rimonta nell’ultimo giro di singolari, spuntandola al nono e decisivo incontro. Dopo un primo round equilibrato, con i punti di Simone De Vito su Marco Bianchini (0-3) e di Davide Poloniato su Lorenzo Martinalli (2-3) dopo l’1-0 di Alberto Redini su Stefano Borin (3-0), Castelgoffredo aveva messo la freccia, calando il tris di vittorie che è valso il 4-1. Tre sfide terminate al quinto set hanno sorriso ai padroni di casa: Redini ha superato De Vito, Martinalli ha piegato Borin e Bianchini ha vinto il braccio di ferro contro Poloniato. Quando la squadra trevigiana sembrava alle corde, ecco la reazione maiuscola: De Vito (numero 231 del ranking nazionale) ha accorciato le distanze superando 3-1 Martinalli (numero 83), Poloniato (196) l’ha imitato piegando sempre in quattro set Redini (numero 62), mentre nel match decisivo Borin si è imposto 13-11 al quinto set contro Bianchini. Grazie a questa rimonta, la Polisportiva Treviso dopo quattro incontri disputati si conferma al secondo posto in classifica. Prossimo turno in casa contro la capolista Vergati Sarmeola.