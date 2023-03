I risultati dei team trevigiani nella prima giornata della serie C Park maschile e Eurotennis OK

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La prima giornata della serie C delle trevigiane, non tutte hanno debuttato, ma tranne che per il Pederobba esordio positivo. Il Park Villorba maschile vince 5-1 con il Ct Vicenza. La banda dei monelli dell’Eurosporting si sono imposti a Cerea con un netto 6-0. Per il Pederobba sarà una serie C per far fare esperienza ai suoi giocatori prevalentemente appartenenti alla terza categoria, dove difficilmente potranno aggiudicarsi qualche incontro. Erano a riposo Sporting Life Center di Vacil e Volpago per il maschile, nel femminile il team del Park di Villorba. Tabellino dell’incontro Park Tennis Villorba-Ct Vicenza diretto da Massimo Nicoletti, capitani Griso e Curti. De Nardi (P) b.Citton (V) 6-2 6-0; Toffanin (P) b. Zanconato (V) 6-0 6-0; Masiero (P) b. Galigani 6-3 6-1; Rorich (V) b. Menon 6-4 6-3; De Nardi e Menon b. Zanconato e Galigani 6-4 6-2; Toffanin e Masiero b. Citton e Bertasi 6-0 6-1. A Mogliano fino al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti. Draw maschile giunto ai quarti di finale con il seguente abbinamento: alle 21.00 Previti-Gasparini, ultimo turno mancante per chiudere questa fase. Hanno già conquistato il pass per le semifinali Andrea Camarin che mercoledì incontrerà Manuel Barbon e Giuliano Tonini che attende il predetto scontro serale. Nel femminile: alle 19.00 Galea-Lovatti, Boato-Gardin e Levorato-Rebeschini; ha già conquistato il pass per la semifinale Serena Zamengo. Nel doppio maschile, già in semifinale la coppia montelliana Finco-Bonato che se la dovranno vedere con il duo Barbon-D’Angelo, in attesa dello scontro finale con la coppia favorita Camarin-Tonini se vincerà contro il temibile duo di casa Previti-Monaci in programma anch’esso per la giornata di Mercoledì. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.