Chiuso il torneo di Altivole dove nel maschile ha prevalso Rossi del Silea anche nel doppio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole concluso il torneo di 3^ categoria singoli maschile e femminile e doppio maschile. Erano in 105 i giocatori totali diretti da Beatrice Zaffi con la supervisione di Mauro Cenedese. E’ andata così. Nel maschile Igor Rossi del Silea con un doppio 6/2 ha messo al secondo posto il pordenonese Kevin Stabarin. Terze piazze per due patavini Edoardo Scodellari under 16 del Plebiscito e per il suo coetaneo del Tc Padova Amedeo De Checchi. Nel femminile Virginia Zema del Green Garden di Mestre in due set ha messo al secondo posto Alessia Iannucci. La padovana del Plebiscito dopo aver vinto due gare con buoni punteggi, ha impegnato la più giovane avversaria soltanto nel primo set perso per 4/6 mentre nell’altro ha subito un bagel. Bronzi per la favorita del seeding Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba e per la numero due Federica Stocco sempre del Green Garden. Nel doppio maschile Rossi e Rossi del Silea hanno fatto loro la partita di finale contro i giocatori di casa Zen-Cristofari. Nell’Open di Sernaglia iniziato il main draw. Le fila si appropinguano agli ottavi di finale. L’ultima gara è prevista per Venerdì 12 verso le ore 18. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Queste le gare di Lunedì 8 Maggio. Alle 14.00 Davide Galvanin del Dueville 2.6 vs Marcello Bassi 2.8 del Green Garden; 15.30 Riccardo Parravicini 2.5 Tc Padova ve Andrea Albiero 3.1 del Palladio ‘98 di Vicenza; alle 17.00 Edoardo Pezzato del Green Garden 3.1 vs Leonardo Biasiolo 2.6 del Triestino; alle 18.30 Lorenzo Favero dello Sporting Life Center 2.5 vs Marco Lorenzon Eurosporting Tv 2.8; alle 20.00 Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting 3.1 vs Leonardo Pepe patavino del Montecchia. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Alla San Marco Academy di Resana long rodeo sull’erba naturale. Dal 12 al 14 Maggio draw azzurro fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/5. A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/5. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.