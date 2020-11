Tennis, gran finale per il Torneo di Altivole: a Vedelago inizia il Torneo Alpe Adria

Ad Altivole nei Trofei Progress 3^ categoria maschile, femminile e doppio diretto da Beatrice Zaffi e Damiano Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese, sabato si chiude il sipario. Dopo aver consegnato il primo trofeo alla trevigiana Gioia Guiotto sull’under 14 veneziana del Portogruaro Aurora Vignaduzzo alle 14 la finale maschile. In campo il trevigiano Nicola Ronchi con tessera del Volpago ed il bassanese Lal Dal Monte. Entrambi erano i favoriti del draw con il giovane Dal Monte number one, ma visto il gioco espresso e lo stato di forma di Ronchi non sono escluse le sorprese. A seguire il doppio e sarà una faccenda tutta vicentina tra i duo Bresolin Martini e Dal Monte Nemanja.

A Vedelago da sabato 14 a domenica 29 torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile con 71 tennisti iscritti. Dalle ore 9 Cristian Busato e Dean Pinezic con la supervisione di Debora Comici inizieranno le prime tenzoni. Inaugura la kermesse Cacace-Cimitan, Zanatta-Chiaro; alle 10.30 Zago-Perli e Milanesi-Venzo; alle 12 Cadamuro-Kleinchmidth e De Mayda Asquino; alle 13.30 Moscheni con il vincente Cacace-Cimitan e Sonda-Benedet; alle 15 Secondi-Pacanella e Baratto con il vincente Zago-Perli e così via fino agli ultimi incontri delle 18. Infine, il 21 e 22 novembre, sempre presso il Club di Mogliano Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 novembre a questo link.