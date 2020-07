1° Torneo giovanile della Marca trevigiana: ben 105 i giovani tennisti in gara

Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso è scattato il 1° Torneo giovanile della Marca Trevigiana. Battesimo di fuoco per il sodalizio trevigiano con ben 105 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, provenienti dalle province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza ed ovviamente non mancano i trevigiani. Dirige la competizione Paolo Pellegatta del Club di via Benzi che conta attualmente 130 ragazzi seguiti dalla locale scuola tennis. La kermesse si concluderà il 3 agosto.

