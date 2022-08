Concluso il torneo giovanile VISMEC di Istrana. Erano 84 i giovani provenienti da 10 città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il torneo Vismec ad Istrana condotto da Sonia Rossi e Marco Isotti, erano in competizione 84 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, provenienti da una decina di province e da 4 regioni diverse. Questi gli esiti. Nell’under 10 Lorenzo Miron del Bassano con Edoardo Previti del Mogliano. Nell’under 12 monopolio del Tc Bassano che ha piazzato tra i primi quattro posti, Lorenzo Scalettari, Edoardo Poloni, Alex Brunello e Pietro Martin. Nell’under 14 Federico Zuin del Tc Padova in due set con il bassanese Edoardo Poloni. Nell’under 16 finale tutta trevigiana tra il giocatore di casa Pietro Mattiello 3.3 ed il pari classifica del Volpago Giordano Sozza. Incontro andato a favore dell’istranese al terzo set. Terzi posti per Marco Forcato dell’Arca di Spinea e per Federico Zuin del Tc Padova. Nel femminile per le più giovani, le under 10 Emma Andreetta del Volpago con Francesca D’Incà del Sedico. Per le under 12 Elisa Agostini del Belluno con Anna Angusti tesserata per la Canottieri Mincio di Mantova. Al terzo posto Giulia Boscolo del Bolzano. Nell’under 14 Maddalena Tonolo dell’Arca 974 dello Spinea in due set con Marta Chiara Savu del Noventa di Piave. Terzo posto per Deva Carta del Bassano. Nell’under 16 Bisa il successo Maddalena Tonolo che supera anche la più quotata 4.1 Elisa Boffo del Plebiscito, terza piazza per Emily Donazzan del Bassano.