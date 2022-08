Tennis, a Visnadello Butera cerca l'impresa contro Tomulic

Al Pietro Burei di Visnadello la competizione maschile fino ai 3.3 diretta da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti è giunta al termine. Sono Jani Tomulic e Luigi Butera a contendersi il titolo. Alle 17.30 l’ultima gara di questo torneo, che ha visto sempre tanti appassionati accorrerre a vedere le evoluzioni di questo comparto semi-pro del tennis. La mina vagante della kermesse Luigi Butera del Park Tennis di Villorba al suo 8° incontro vinto, sfida Jani Tomulic del Mw di Ormelle. Butera, classifica attuale da 4.1, ha avuto un trascorso da 3.4 e ha già messo in riga dei 3.3. Tomulic in Slovenia ha disputato gare in organismi internazionali con ottimi piazzamenti, ha sconfitto giocatori di seconda categoria, non sempre con un rendimento costante. Borsino che pende a favore del giocatore di stanza nell’area opitergina, ma che potrebbe soffrire la continuità e la regolarità di Butera.

Gli altri tornei

A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza fino al 20 agosto. Sono una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese. Le gare di Domenica sono incentrate nella mattinata, main draw che giunge agli ottavi e, con la pausa ferragostana, riprenderà nella giornata di Martedì 16. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20 agosto al 4 settembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 agosto. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24 agosto. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500 euro. Date di svolgimento dal 27 agosto all'11 settembre, con iscrizioni entro le ore 12 del 25 agosto fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14 settembre diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.