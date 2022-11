Tennis: tra i neofiti del Tpra svoltosi allo Sporting Life Center vince Matteo Reginato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Era il favorito del torneo e ha rispettato il pronostico, un Matteo Reginato in grande forma è riuscito a fare suo il torneo Presso lo Sporting Life Center di Vacil. Percorso netto fino alla finale dove ha trovato il bolognese Vecchi arrivato fino a Treviso per cercare punti per la Race 2023; sulla strada del giocatore emiliano hanno provato prima Fabio Furlanetto e poi Stefano Favaro ad impensierirlo senza riuscirci. Una finale però dove la resistenza di Vecchi è durata un set, con Matteo Reginato che andava a prendersi vittoria e biglietto ground per gli Internazionali BNL d’Italia 2023! Pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre, a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra sempre a Vedelago per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.