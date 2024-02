Tpra di Trevignano, sul podio due doppi maschili veneziani: De Gaspari e Sittaro

Il Tpra di Doppio maschile a Trevignano incorona due coppie veneziane. Sono De Gaspari-Sittaro e Cavalli Pastorello a contendersi il podio. Terzi Colladon-Cecconi e Diamanti-Buffa. Questi i verdetti emessi da Roberta bressan che ha condotto la kermesse di sabato.

Sempre sabato è iniziato il Rodeo di Carnevale Fitp presso lo Sporting Life Center che si concluderà domenica 11 febbraio per giocatori di 4^ categoria. Record con 96 partecipanti e finali in programma non prima delle 19. Questo a causa dell’elevato numero di gare, ma anche nel rispetto delle pause per il recupero fisico tra una partita e l’altra. Dopo le 70 gare già disputate nei giorni di venerdi e sabato, le partite odierne sono 40, che vanno a totalizzarsi in 110 partite in due giorni e mezzo. Una macchina oliata quella delle competizioni allo Sporting Life center ch,e ad ogni weekend, propone sempre competizioni sia del circuito Fitp che Tpra, sovrintesi da Andrea Camarin. In attesa di veder entrare in campo i favoriti bellunesi Svalduz e Tollot avanzano e si incrociano: Saviane-Corona, Da Ros-Bisetto, Bortolato-D’Incà, Nave-Rongaudio, Huelves Zarco-Polesel, Casa-Bot, Kedzierski-Barcicowski, Battistel-Collatuzzo, Franzoloso-Gobbato, Padovan-Trevisan, Piovesan-Paulon, De Biasi-Gaiotti e Muffato-Bortolami. Nel femminile la favorita la giocatrice dello Sporting Life Center Favaro Giulia farà il suo esordio verso le ore 15. nel frattempo avanzano i seguenti abbinamenti: Grigio-Savu, Chiesolini-Feltrin, Iannunzio-Contento, Lovatti-Scola e Martin-De Zotti.

