Gli esiti delle tappe Tpra trevigiane a Trevignano vincono i veneziani a Vacil i vicentini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tappe Tpra i risultati. A Trevignano Sabato 27 è andata in scena l’ultima tappa del singolare maschile expert Level. Erano in 23 i giocatori in tenzone coordinati da Roberta Bressan. L’ha spuntata Nicola Pellizzon in finale sul compagno di club Federico Cegolon entrambi del Marcon. Bronzi per Alberto Paro dell’Eurosporting di Treviso e Michele Pellizzari dell’Arzignano. Allo Sporting Life Center di Vacil Domenica 28 è stata la volta del Tpra Misto. Su 12 coppie l’ha spuntata Sara Sontacchi e Franco Pizzo sul duo Fabio Fregolent e Francesca Mazzucco. Terzi posti per Michele Bisetto e Najda Miljkovic e per Luca Dal Balcon e Alessandra Pirondi. TORNEI IN CORSO Il primo torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Giunto ora alla 11^ giornata di gare con gli ottavi di finale. PROSSIMI TORNEI: Rodeo Fitp Tch il 3 e 4 Febbraio a Volpago del Montello per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Febbraio. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356.